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إصابة سيدتين و9 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج

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إصابة سيدتين و9 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج إصابة سيدتين و9 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج

أرشيفية

أصيبت سيدتين و9 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة بناحية الشوكا – دائرة مركز طما بسوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من :- نعمة إسماعيل رفاعى 35 سنة ربه منزل ، الطفل / عبد الرحمن لطفى عبد الرحمن 10 سنين طالب ، الطفلة / أسماء لطفى عبد الرحمن 4 سنين ، الطفل / إبراهيم لطفى عبد الرحمن 7 سنين،الطفل / محمد لطفى عبد الرحمن 10 سنين طالب ، الطفل / عبد الرحمن الحسينى عبد الرحمن 6 سنين،الطفلة / شهد الحسيني عبد الرحمن 4 سنتين ، الطفل / محمد الحسيني عبد الرحمن سنتين ،الطفل / عبد الرحمن علي عبد الرحمن 6سنين ، الطفلة / أية علي عبد الرحمن 8 سنين، أمنة خلف الله بركات 70 سنة ربة منزل – ويقيمون بناحية الشوكا – دائرة المركز مصابين ” بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر [ إدعاء تناول طعام فاسد ].

بالإنتقال والفحص وسؤال المصابه الأولي قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي به خميره بدلاً من الملح عن طريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9893 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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