الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأحد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال و شرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس و البحر الاحمر مما يؤدى الى إضطراب الملاحة هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والاحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

> الصغرى العظمى

> القاهرة 20 32

> الإسكندرية 21 27

> مطروح 19 27

> بورسعيد 19 26

> دمياط 20 26

> بلطيم 20 26

> الإسماعيلية 19 33

> السويس 19 33

> العريش 18 27

> نخل 12 31

> طابا 15 31

> الطور 22 32

> مرسى علم 23 33

> الغردقة 22 33

> شرم الشيخ 24 32

> رفح 17 26

> كاترين 12 26

> سيوة 16 38

> المنيا 17 33

> الفيوم 18 32

> رأس سدر 19 31

> أبوسمبل 22 38

> وسط الدلتا 20 32

> أسيوط 17 33

> سوهاج 17 33

> الأقصر 22 36

> أسوان 22 38

> شلاتين 23 35

> حلايب 25 33

> الوادى الجديد 21 35

> قنا 22 36

> نويبع 23 30

> السلوم 17 32