داعش يسيطر على حيين بمدينة هيت وسط الأنبار العراقية

سيطر تنظيم داعش الإرهابي على حيي الجمعية والمشتل وسط مدينة هيت في الأنبار بالعراق.

وبحسب سكاي نيوز عربية لقي10 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم خلال هجوم لقوات البيشمركة قرب مدينة الموصل العراقية.

شنت قوات البشمركة الكردية هجوما واسعا ضد داعش في محور خازر قرب الموصل بالعراق، الأحد، وأحبطت هجوما مرتدا لمسلحي داعش في محور كوير القريب من أربيل.

وتستمر المعارك الحامية في كلا المحورين وهناك خسائر من الجانبين.

وتخوض القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف الدولي قتالا شرسا في الفلوجة ضد مسلحي داعش، بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي سلبها التنظيم الإرهابي في العراق.