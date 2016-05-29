انتخاب لاريجاني رئيسا مؤقتا لمجلس الشورى الإيراني في دورته العاشرة

انتخب أعضاء مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني رئيسا مؤقتا للمجلس في دورته العاشرة.

وأفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية -في نبأ بثته على موقعها الألكتروني اليوم الأحد- أن لاريجاني حازعلى 173 صوتا من مجموع 281 صوتا فيما حاز منافسه محمد رضا عارف على 107 أصوات وتم الغاء خمس اصوات.

و حقق لاريجاني بذلك فوزا كبيرا بحصوله على أكثر من 61 % من الاصوات، بينما حصل الإصلاحي عارف على عدد من الأصوات أقل من عدد النواب المعلن من قبل معسكره .

وأدت الهيئة الرئاسية المؤقتة لمجلس الشوري اليمين الدستورية فور اعلان النتائج .

يذكر أن التصويت جرى بعد انتخابات تشريعية سمحت بإعادة توازن للقوى بين المحافظين والإصلاحيين المتحالفين مع المعتدلين بقيادة الرئيس حسن روحاني.

أ ش أ