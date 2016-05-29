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رئيس «السكر والصناعات التكميلية»: اليوم..صرف جميع مستحقات المزارعين لدى الشركات

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رئيس «السكر والصناعات التكميلية»: اليوم..صرف جميع مستحقات المزارعين لدى الشركات رئيس «السكر والصناعات التكميلية»: اليوم..صرف جميع مستحقات المزارعين لدى الشركات

قصب السكر – أرشيفية

أعلن المهندس محمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، عن أنه سيتم اليوم الأحد، صرف جميع مستحقات مزارعي القصب، وذلك عقب صرف دفعات سابقة لهم عقب توريد المحصول للمصانع.

وقال أحمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين بقنا، عقب مشاركته في اللقاء الذي عُقد مع وزير الزراعة، وزير الري، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بمشاركة لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الاجتماع ناقش مطالب المزارعين برفع سعر طن القصب إلى 500 جنيه بدلًا من 400 جنيه.، بحسب ما ذكرته بوابة أخبار اليوم.

و ترأس الاجتماع النائب هشام الشعيني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، ممثلًا عن وزارة المالية، ويوسف عبدالراضي، رئيس جمعية منتجي القصب.

وأضاف نقيب الفلاحين، إنه ” طالب نيابةً عن المزارعين بحل مشاكل الري من توفير مياه الري، وتطهير المساقي، الترع، وزيادة حصص المياه”.

كما طالب بصيانة، ومد خطوط الديكوفيل، والزام شركات السكر بنقل محصول القصب من الحقول إلى المصانع.

وأشار النقيب، إلى أن ” أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالبوا بسحب جميع كميات السكر من مخازن المصانع، ووقف الاستيراد من الخارج حتى نهاية أكتوبر القادم، ونفاذ الكميات من المخازن حتى لا تنهار الصناعة الوطنية”.

 

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