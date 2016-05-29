رئيس وزراء كندا يتوقع من البرلمان سن قانون يجيز الانتحار للمرضى

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إنه يتوقع من البرلمان الوفاء بالموعد النهائي لسن مشروع قانون يجيز الانتحار بمساعدة طبية للمرضى المصابين بأمراض يتعذر علاجها أو المصابين بحالات إعاقة.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) اليوم الأحد عن ترودو قوله “إن مشروع القانون سيحقق التوازن بين الدفاع عن الحقوق الأساسية والحماية من الانتهاكات، مشيرا إلى أن عدم الموافقة عليه سيثير حالة من الغموض.

وأضاف أن”ما نركز عليه هو اتخاذ تلك الخطوة بمسئولية وبحرص لتحقيق التوزان الصحيح بين حماية الكنديين والدفاع عن الحقوق والحريات ، ونحن واثقون من إمكانية تحقيق هذا التوازن الصحيح”.

ويسمح التشريع الذي طرحته الحكومة الليبرالية برئاسة ترودو، للمرضى المصابين بأمراض يتعذر علاجها أو المصابين بحالات إعاقة بالانتحار بمساعدة طبية، لكنه لم يصل إلى حد منح القصر والمصابين بأمراض عقلية هذا الحق.

يذكر أن المحكمة العليا في كندا قد ألغت حظرا على الانتحار بمساعدة طبية العام الماضي ومنحت الحكومة الجديدة حتى السادس من يونيو المقبل لسن قانون لتنضم كندا إلى عدد قليل من الدول الغربية التي تسمح بهذه الممارسة.

أ ش أ