اليوم..انطلاق بطولة كأس وزير الشباب والرياضة لكرة اليد لأندية الصعيد بالأقصر

تنطلق فعاليات منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز لكرة اليد لأندية الصعيد، اليوم الأحد، وتستضيفها محافظة الأقصر، وذلك على الملاعب والاستادات الرياضية فى المحافظة، خلال الفترة من اليوم وحتى 3 يونيو المقبل، بمشاركة أندية الصعيد فقط، وجميعها تتنافس على لقب كأس وزير الشباب والرياضة، لكرة اليد من بينها فريق الأقصر المضيفة للبطولة.

ومن جانبه أثنى حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على دعم واهتمام وزير الشباب والرياضة، لمسيرة تقدم قطاع الرياضة، الذى يتواصل باستمرار باعتباره من أولويات الوزير، الذى يولى أهمية كبيرة لتحقيق التطور والنماء لمختلف الألعاب والرياضات، انطلاقاً من نهجه الوطنى وخططه الطموحة التى تلبى تطلعات شريحة الرياضة والرياضيين.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن توجيهات وزير الشباب والرياضة، لرعاية البطولة تأتى انطلاقاً من حرص وزير الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الرياضية، وكذلك رعاية هذه البطولة التى تعد الأولى لأندية الصعيد.

وتمنى حفنى بركات النجاح للبطولة التى تأتى تأكيداً على السمعة العالمية التى اكتسبتها الأقصر فى تنظيمها، واستضافاتها للبطولات والأحداث الرياضية العالمية، واختتم متمنياً التوفيق لفرسان الأقصر فى البطولة.

وأوضح بركات حفنى أن اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية تعمل من أجل توفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح هذه الاستضافة من جميع النواحى الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل مكثف من أجل متابعة سير العمل، وما تم إنجازه من الأعمال الموكلة إلى رؤساء اللجان وذلك بهدف المتابعة المستمرة، وتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه بعض اللجان العاملة فى البطولة.

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