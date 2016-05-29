أمن سوهاج يكثف جهوده لضبط طالب قتل شقيقه بالرصاص بسبب خلافات عائلية

لقى صياد مصرعه رميا بالرصاص على يد شقيقه الطالب داخل منزلهما بناحية قرية البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوفاة صياد عقب إصابته بطلقات متفرقة بالجسم على يد شقيقه وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وقادها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز والمقدم طارق الوتيدى والنقيبان محمود حلمى طلبة وأحمد ماهر معاونى المباحث بوصول "وائل. ع. م. أ" 20 سنة صياد إلى مستشفى دار السلام المركزى "جثة هامدة " إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم وبسؤال والدته ربة منزل لم تتهم أحد بالتسبب فـى ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط المتهم والسلاح المستخدم .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2489 إدارى المركز لسنة 2016 وفى وقت لاحق قدمت والدة المجنى عليه سلاح نارى عبارة عن فرد صناعة محلية بداخلة " ظرف فارغ " وقررت أنها عثرت عليه بحوزة نجلها المجنى عليه، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه يسرى. ع. م 26 سنة طالب بسبب خلافات بينهما، جار العمل على ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك محضر ملحقا بالمحضر الأصلى وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة والأداة المستخدمة .

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