اليوم.. المستشار عبد العزيز سالمان يؤدى اليمين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية

يؤدى المستشار عبد العزيز سالمان، اليمين الدستورية اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كنائب لرئيس المحكمة، بعد أن قررت الجمعية ترقيته من منصبه كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة إلى منصب نائب رئيس المحكمة، بداية الشهر الجارى، وكان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا منذ أيام.

يذكر أن المستشار سالمان كان قد تولى منصب الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات الرئاسة 2014. وتخرج "سالمان" فى كلية الحقوق جامعة عين شمس 1983، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1984، ثم مساعداً للنيابة العامة، ثم وكيلاً للنائب العام، وتدرج فى النيابة حتى انتدب للعمل عضواً بهيئة المفوضين عام 2002 ثم عين مستشاراً بهيئة المفوضين عام 2005، ثم حصل على درجة رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عام 2008. وفى سياق متصل تعقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا 4 يونيو المقبل، لترشيح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وبالتالى يصبح عبد الرازق رئيسا للمحكمة رسميا اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

- غدا.. المستشار عبد العزيز سالمان يؤدى اليمين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية

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