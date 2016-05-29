الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم والعظمى فى القاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث، اليوم الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس و البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ..والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

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