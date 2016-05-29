المبعوث الأممى لدى ليبيا يعرب عن قلقه من تعرض مركز بنغازى الطبى للقصف

أعرب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن قلقه من تعرض مركز بنغازى الطبى للقصف جراء سقوط قذائف عشوائية على البرج الثانى للمركز.

وقال كوبلر ، فى تغريدة مقتضبة اليوم الأحد، عبر موقع التواصل «تويتر» إن «الأهداف المدنية يجب أن تكون محمية دائماً واستهدافها هو جريمة حرب».

و كان البرج الثانى لمركز بنغازى الطبى قد استهدف بقذيفتين متتاليتين، مساء الجمعة، مما أدى إلى أضرار مادية فى قسم عناية القلب ، وبعد نحو ساعتين من سقوط القذيفة الأولى استهدف المركز بقذيفة ثانية سقطت على الدور السابع من البرج الثانى بالمركز.

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