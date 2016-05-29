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جنح مستأنف العجوزة تنظر اليوم استئناف النيابة فى براءة سيد مشاغب

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جنح مستأنف العجوزة تنظر اليوم استئناف النيابة فى براءة سيد مشاغب جنح مستأنف العجوزة تنظر اليوم استئناف النيابة فى براءة سيد مشاغب
تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد سحلى، الأحد المقبل، استئناف النيابة على حكم براءة سيد مشاغب من تهمة التحريض والتهديد، فى قضية التعدى على رئيس نادى الزمالك بإلقاء كيس يحوى مادة حارقة عليه، إلى جلسة 29 مايو للحكم.

كانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحسينى، قضت ببراءة القيادى برابطة "وايت نايتس"، سيد مشاغب، من تهمة التحريض، فى قضية التعدى على رئيس نادى الزمالك، كما قضت بتخفيض مدة حبس "حسام طارق" الشهير بـ"كهربا" العضو بالرابطة من 3 أشهر إلى شهر.

كان المتهمان تقدما بمعارضة على حكم حبسهما 3 أشهر، وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمر بإحالة 10 متهمين فى الواقعة، إلى محكمة جنح العجوزة، وتضم القضية 3 متهمين محبوسين و7 هاربين، بتهمة التعدى على رئيس الزمالك فى أثناء دخوله مقر النادى.


>- الأحد.. الحكم فى استئناف النيابة على براءة سيد مشاغب

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