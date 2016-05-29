السيطرة على حريقين بـ 6 أحواش ومنزلين ونفوق 3 حيوانات فى سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بناحية نجع رضوان دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بــ 6 أحواش وحريق أخر بمنزلين بناحية قرية مشطا دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول بمركز العسيرات والثانى بمركز طما وتمت السيطرة على الحريقين بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية بنشوب الحريق بحوش ملك محمود محمد عبد الله 65 سنة عامل وامتد لأحواش مجاورة ملك عزت عمر عبد الله 60 سنة عامل، عبد الله عمر عبد الله 50 سنة عامل، عمر الأنور عمر 23 سنة عامل، أحمد محمد محمود 40 عام، أحمد محمود أحمد إمبابى 30 سنة عامل.

ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى نفوق "3" رأس ماشية واحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص والتبن وكذا بعض الأسلاك الكهربائية المارة بالشارع، بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من أحد الأسلاك الهوائية ونفوا الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتم إخطار الإدارة البيطرية بالعسيرات للانتقال واتخاذ اللازم و إخطار هندسة كهرباء العسيرات للانتقال واتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1241 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء الحريق الثانى بقرية مشطا دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج بنشوب الحريق بمنزل ملك مصطفى أحمد عشرى 55 سنة فلاح وأمتد لمنزل مجاور ملك عبد اللاه فاروق عبد اللاه عبد البصير 47 سنة مدرس، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة مشتعل ونفيا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2413 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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