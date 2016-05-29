عمرو موسى يطالب بتشكيل لجنة من حكماء إفريقيا فورا لحل أزمة سد النهضة

طالب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، بتشكيل لجنة من حكماء إفريقيا فورا للتدخل بشأن حل أزمة سد النهضة فورا، موضحا :" تلك القضية أصبحت تتطلب خطوة مختلفة، ويجب أن نطرح الأمر على إفريقيا".

و أضاف وزير الخارجية الأسبق، فى حوار لـ"اليوم السابع" ينشر اليوم، أن لجنة الحكماء تنطلق من ضرورة إبقاء التعاون بين مصر وإثيوبيا، دولتين إفريقتين هامتين، وبالتالى لا يصح أن يتأذى أحد مما سيتخذه الآخر.

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