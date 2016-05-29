تسمم أسرة مكونة من 11 فرد عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة فى سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية الشوكا دائرة مركز طما مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر عقب تناولهم خميرة بدلا من الملح عن طريق الخطأ.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة أسرة كاملة عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال بوصول نعمة إسماعيل رفاعى 35 سنة ربه منزل، الطفل عبد الرحمن لطفى عبد الرحمن 10 سنوات طالب، الطفلة أسماء لطفى عبد الرحمن 4 سنوات، الطفل إبراهيم لطفى عبد الرحمن 7 سنوات، الطفل محمد لطفى عبد الرحمن 10 سنوات طالب، الطفل عبد الرحمن الحسينى عبد الرحمن 6 سنوات، الطفلة شهد الحسينى عبد الرحمن 4 سنوات، الطفل محمد الحسينى عبد الرحمن عامين، الطفل عبد الرحمن على عبد الرحمن 6 سنوات، الطفلة أية على عبد الرحمن 8 سنوات، أمنة خلف الله بركات 70 سنوات ربة منزل ويقيمون بناحية الشوكا دائرة المركز مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابة الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلى به خميرة بدلا من الملح عن طريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9893 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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