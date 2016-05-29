أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تسمم أسرة مكونة من 11 فرد عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة فى سوهاج

Google+ Print
تسمم أسرة مكونة من 11 فرد عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة فى سوهاج تسمم أسرة مكونة من 11 فرد عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة فى سوهاج
استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية الشوكا دائرة مركز طما مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر عقب تناولهم خميرة بدلا من الملح عن طريق الخطأ.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة أسرة كاملة عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال بوصول نعمة إسماعيل رفاعى 35 سنة ربه منزل، الطفل عبد الرحمن لطفى عبد الرحمن 10 سنوات طالب، الطفلة أسماء لطفى عبد الرحمن 4 سنوات، الطفل إبراهيم لطفى عبد الرحمن 7 سنوات، الطفل محمد لطفى عبد الرحمن 10 سنوات طالب، الطفل عبد الرحمن الحسينى عبد الرحمن 6 سنوات، الطفلة شهد الحسينى عبد الرحمن 4 سنوات، الطفل محمد الحسينى عبد الرحمن عامين، الطفل عبد الرحمن على عبد الرحمن 6 سنوات، الطفلة أية على عبد الرحمن 8 سنوات، أمنة خلف الله بركات 70 سنوات ربة منزل ويقيمون بناحية الشوكا دائرة المركز مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابة الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلى به خميرة بدلا من الملح عن طريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9893 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.


>- تسمم 5 مزارعين لتناولهم الشاى فى أكواب ملوثة بمبيد حشرى فى الفيوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365