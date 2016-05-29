هاشتاج "أحمد الطيب" الأكثر تداولا.. ومغردون: تصرف غير لائق

تصدر هاشتاج "أحمد الطيب" قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات المصغرة " تويتر" وذلك على خلفية ما حدث من الاشتباك بينه وبين الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم .

وهاجم المشاركون خلال تلك الهاشتاج المعلق أحمد الطيب الذى اعتبروه تصرف غير لائق منه حيث قال وليد فرج: "والله أسلوب أحمد الطيب بيحسسنى أنه انسان يهودى كل كلامه خبيث ومكر شغل يهود والله كمعظم مشجعين المختلط"، وقال آخر:" لو فى صورة اتسربت لوش أحمد الطيب دلوقتى الإقبال عليها هيبقى أكتر من صور فضايح الفنانات"، وكتب مغرد قائلا:" الناس اللى واخده من أحمد الطيب وشوبير رمز لكل نادى ده من أكتر الناس اللى اثبتتلى أنهم ولا ليهم فى الكورة من أصله".

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