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هاشتاج "أحمد الطيب" الأكثر تداولا.. ومغردون: تصرف غير لائق

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هاشتاج "أحمد الطيب" الأكثر تداولا.. ومغردون: تصرف غير لائق هاشتاج "أحمد الطيب" الأكثر تداولا.. ومغردون: تصرف غير لائق
تصدر هاشتاج "أحمد الطيب" قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات المصغرة " تويتر" وذلك على خلفية ما حدث من الاشتباك بينه وبين الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم .

وهاجم المشاركون خلال تلك الهاشتاج المعلق أحمد الطيب الذى اعتبروه تصرف غير لائق منه حيث قال وليد فرج: "والله أسلوب أحمد الطيب بيحسسنى أنه انسان يهودى كل كلامه خبيث ومكر شغل يهود والله كمعظم مشجعين المختلط"، وقال آخر:" لو فى صورة اتسربت لوش أحمد الطيب دلوقتى الإقبال عليها هيبقى أكتر من صور فضايح الفنانات"، وكتب مغرد قائلا:" الناس اللى واخده من أحمد الطيب وشوبير رمز لكل نادى ده من أكتر الناس اللى اثبتتلى أنهم ولا ليهم فى الكورة من أصله".

احمد الطيب (1)

احمد الطيب (2)

احمد الطيب (3)

احمد الطيب (4)

"شوبير" يتوجه لتحرير محضر بقسم أكتوبر بعد إصابته خلال "خناقة العاشرة مساء"
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