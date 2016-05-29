رئيس البرلمان الليبى يلتقى الثنى وعددا من الأكاديميين والحقوقيين

صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى عقد، اليوم السبت، سلسلة من الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثنى، وكذلك لجنة الخبراء التى تشمل أكاديميين وحقوقيين وسياسيين.

وأكد المريمى، فى تصريح صحفى، أن المستشار عقيلة عقد اجتماعًا آخر مع رئيس هيئة المياه، وعميد بلدية طبرق، ومدير شركة المياه والصرف الصحى ببلدية طبرق، فضلاً عن حضوره ملتقى معلمى القبة والأبرق والقيقب وعين مارة والمناطق المحيطة بها.

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