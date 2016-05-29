أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان الليبى يلتقى الثنى وعددا من الأكاديميين والحقوقيين

Google+ Print
رئيس البرلمان الليبى يلتقى الثنى وعددا من الأكاديميين والحقوقيين رئيس البرلمان الليبى يلتقى الثنى وعددا من الأكاديميين والحقوقيين
صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى عقد، اليوم السبت، سلسلة من الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثنى، وكذلك لجنة الخبراء التى تشمل أكاديميين وحقوقيين وسياسيين.

وأكد المريمى، فى تصريح صحفى، أن المستشار عقيلة عقد اجتماعًا آخر مع رئيس هيئة المياه، وعميد بلدية طبرق، ومدير شركة المياه والصرف الصحى ببلدية طبرق، فضلاً عن حضوره ملتقى معلمى القبة والأبرق والقيقب وعين مارة والمناطق المحيطة بها.
>

- السراج يطالب بدعم عربى لبناء مؤسسات الدولة الليبية المدنية والعسكرية والأمنية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365