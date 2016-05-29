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معتقلون فى سجن حماة المركزى يحتجزون قائد شرطة المدينة

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معتقلون فى سجن حماة المركزى يحتجزون قائد شرطة المدينة معتقلون فى سجن حماة المركزى يحتجزون قائد شرطة المدينة
أعلن مركز حماة الإعلامى المقرب من المعارضة أن معتقلين فى سجن حماة المركزي، بوسط سوريا، احتجزوا قائد الشرطة فى المدينة والعميد المسؤول عن المعتقل وذلك بعد نحو 20 يوما على التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد.

وأوضح المركز، طبقا لـ (قناة سكاى نيوز عربية) مساء أمس السبت، أن العصيان قد عاد إلى سجن حماة مما دفع عناصر من القوات الحكومية إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.
>وأشار إلى أن السجناء عادوا إلى العصيان بعد رفض النظام إكمال إخلاء سبيل السجناء السياسيين وتعريضهم لمحاكم عسكرية ومدنية وميدانية خاصة به.

وقد تم التوصل لاتفاق مبدئى فى 8 مايو الجارى لإنهاء إضراب نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين من شأنه أن يؤدى فى نهاية الأمر إلى العفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات.

وأنهى الاتفاق المبدئى العصيان الذى بدأ أواخر أبريل الماضى فى سجن حماة، عندما تمرد سجناء سياسيون بعد أن تقرر نقل 5 معتقلين إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة عسكري
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