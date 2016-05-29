الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر

تعرضت الجزائر العاصمة قبل فجر اليوم الأحد، إلى هزة أرضية قوية بلغت شدتها 3ر5 درجة على مقياس ريختر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وحدد مركز البحر المتوسط للزلازل مركز الهزة على بعد 53 كم جنوب شرق الجزائر العاصمة وعلى بعد 25 كم جنوب غرب الأخضرية بولاية البويرة.
>الجزائر: يجب تحرك العرب جماعيا للضغط على إسرائيل للانصياع للشرعية الدولية
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وحدد مركز البحر المتوسط للزلازل مركز الهزة على بعد 53 كم جنوب شرق الجزائر العاصمة وعلى بعد 25 كم جنوب غرب الأخضرية بولاية البويرة.
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>الجزائر: يجب تحرك العرب جماعيا للضغط على إسرائيل للانصياع للشرعية الدولية
>
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