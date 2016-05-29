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الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر

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الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر الجزائر العاصمة تتعرض لهزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر
تعرضت الجزائر العاصمة قبل فجر اليوم الأحد، إلى هزة أرضية قوية بلغت شدتها 3ر5 درجة على مقياس ريختر.

وحدد مركز البحر المتوسط للزلازل مركز الهزة على بعد 53 كم جنوب شرق الجزائر العاصمة وعلى بعد 25 كم جنوب غرب الأخضرية بولاية البويرة.
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