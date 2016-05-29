"الداخلية اللبنانية" تطالب الأمن بالتشديد فى مكافحة الرشوة الانتخابية

جددت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية دعوتها للمرشحين فى الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات البلدية، التى تجرى اليوم الأحد، فى شمال لبنان، إلى التزام القوانين التى ترعى الانتخابات، كما طلبت من قوى الأمن الداخلى التشديد فى مكافحة أية رشوة انتخابية.

وطلبت الوزارة - فى بيان صدر مساء أمس السبت - من كل محافظ وقائم مقام تسهيل مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية الاقتراع.

وأشار البيان إلى أنه يتوجّه غدا الأحد ناخبات وناخبو محافظتى لبنان الشمالى البالغ عددهم نحو 580 ألفا، وعكًار البالغ عددهم 270 ألفا، إلى صناديق الاقتراع، حيث يتنافس 5976 مرشحة ومرشحا فى 273 بلدية و1553 مرشحا على 740 مركز مختار (منصب أقل من رئيس بلدية وهو معنى بالأحوال الشخصية).

وأوضح البيان أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تابع الاستعدادات الإدارية والأمنية واللوجستية لضمان توفير أفضل الشروط لإتمام المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية، وظل على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية فى الوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية أنه فى إطار الاستعدادات أنجزت الدوائر المعنية فى المحافظتين عملية توزيع وتسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء اللجان ومساعديهم، إضافة إلى مختلف الأمور الخاصة بالاقتراع، بينما تولت غرفة العمليات المركزية من جانبها معالجة كل الشكاوى والمشاكل التى اعترضت حسن سير العمليات التحضيرية.

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