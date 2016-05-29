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خلال ساعات.. القوات العراقية على مشارف مدينة الفلوجة

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خلال ساعات.. القوات العراقية على مشارف مدينة الفلوجة خلال ساعات.. القوات العراقية على مشارف مدينة الفلوجة
باتت القوات العراقية أمس على مشارف مدينة الفلوجة، أحد أهم معاقل تنظيم فى العراق، وتستعد لاقتحامها بعد أسبوع من هجوم بدأته بدعم من طائرات التحالف الدولى بقيادة واشنطن.

ففى محافظة الأنبار غرب العراق، وصلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية إلى مشارف مدينة الفلوجة للمرة الأولى منذ إنطلاق عملية استعادة المدينة بداية الأسبوع الحالي.

وقال قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدى، أن "قطعات عسكرية كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب وأفواج طوارئ شرطة الأنبار ومقاتلى العشائر بالحشد (الشعبي) وصلت إلى معسكر طارق ومعسكر المزرعة" جنوب شرق مدينة الفلوجة.

وأكد أن "تلك القوات ستقوم باقتحام المدينة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحريرها من داعش".
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