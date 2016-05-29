اليوم.. نظر استئناف "إكرامى الصباغ" على حبسه 9 سنوات لاتهامه بالنصب

تستأنف محكمة مستأنف جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" للتطوير العقارى، على حكم حبسه 9 أعوام مع الشغل والنفاذ فى 3 قضايا نصب.

وشهدت الجلسة السابقة حضور المتهم إكرامى الصباغ من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر الدفاع عنه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله وأمانة سر إبراهيم فرج وحسين السقا.

وقضت محكمة جنح دار السلام، فى وقت سابق، بالحبس لمدة 9 سنوات لرجل الأعمال أكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة اونست للتسويق العقارى لاتهامه بالنصب على المواطنين فى 3 قضايا.

للمرة الثانية.. حبس رئيس شركة أونست للاستثمار العقارى عامين بتهمة النصب

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