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دراسة: زيادة الوزن لدى المراهقين سببها "لخبطة هرمونات"

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دراسة: زيادة الوزن لدى المراهقين سببها "لخبطة هرمونات" دراسة: زيادة الوزن لدى المراهقين سببها "لخبطة هرمونات"
نشر الموقع الهندى" بولد سكاى، تقريرا مؤخرا عن دراسة جديدة كشفت أن زيادة الوزن لدى المراهقين ناتجة عن تراجع فى مستويات الهرمونات فى الجسم، حيث وجد أن انخفاضا فى مستوى هرمون يسمى spexin، يؤدى إلى خطر إصابة المراهقين بزيادة الوزن.

وحسب التقرير فإن هذا الهرمون مرتبط بإدارة الوزن، كما أن له دورا فى إدارة ضغط الدم ونسبة الأملاح فى الجسم، ووجد أن انخفاض مستويات هرمون spexin فى بعض الأشخاص الكبار، قد يؤدى أيضا إلى إصابتهم بالسمنة.

وحسبما جاء فى الدراسة، فدرس الباحثون أكثر من 50 مراهقا يعانون السمنة المفرطة، ووجدوا أن نحو 20 مراهقا منهم يعانون انخفاضا بالهرمونات، وكانت مستويات هرمون spexin مختلفة إلى حد كبير لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقال الباحثون إن هذه النتائج تؤدى إلى بذل المزيد من الدراسات لمعرفة سبب ارتفاع مستويات هرمون spexin وعلاقته بالسمنة مع الأطفال، وللتعرف على الطريقة الصحيحة للحصول على المستويات الطبيعية من هذا الهرمون.

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