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لجنة التعليم بالبرلمان تراقب امتحانات الثانوية منعا لتكرار "صفر مريم"

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لجنة التعليم بالبرلمان تراقب امتحانات الثانوية منعا لتكرار "صفر مريم" لجنة التعليم بالبرلمان تراقب امتحانات الثانوية منعا لتكرار "صفر مريم"
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستراقب عن قرب امتحانات الثانوية العامة ومدى التزام الوزير بما صرح به من قبل بخصوص التصدى لظاهرة الغش وفرض عقوبات رادعة تصل إلى حد الحبس ومستوى الامتحان.

وأشارت ماجدة نصر، فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدكتور الهلالى الشربيى، وزير التربية والتعليم أكد فى اجتماع سابق له مع اللجنة بالبرلمان أن هناك ضوابط وآليات سيتم تطبيقها فى امتحانات الثانوية هذا العام منعا لتكرار بعض المشاكل السابقة بداية من تجريم عقوبة الغش، وتغيير جميع العاملين فى الكنترولات والتدقيق فى آلية التصحيح بعد تغيير بعضهم حتى لا تتكرر واقعة "صفر" مريم - القضية الشهيرة العام الماضى - العام الماضى، كما قامت الوزارة بمنع التحويلات الجماعية التى تجرى قبيل الامتحانات بهدف الغش الجماعى.

وتابعت، عضو لجنة التعليم، :"دور اللجنة لن يتعدى مراقبة ما صرح به الوزير قبل ذلك، وفى العام القادم سيكون هناك أفكار ومقترحات لتطوير المنظومة بالكامل ومسايرة الدول المتقدمة".

بمختلف وسائل الاعلام الشربينى يمنع قيادات التعليم من الإدلاء بتصريحات حول امتحانات الثانوية العامة
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