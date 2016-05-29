67.6 مليون طن بضائع تعبر قناة السويس من الشمال خلال شهر مارس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال مارس 2016 من اتجاه الشمال عبور 67 مليون و646 ألف طن بضائع لمناطق مختلفة ونفس الحمولات عبرت من الجنوب .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة من الشمال إلى الجنوب خلال شهر مارس 2016 شهدت عبور 67.6 مليون طن، حيث شهدت منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط عبور 14 مليون 251 ألف طن ومنطقة شمال البحر المتوسط، شهدت عبور 12 مليون و855 ألف طن، ومنطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط عبور 6 مليون و856 ألف طن، كما شهدت منطقة البحر الأسود عبور 6 مليون و775 ألف طن، أما شمال غرب أوروبا فشهد عبور 18 مليون و35 ألف طن، ومنطقة بحر البلطيق شهدت عبور 846 ألف طن، كما عبرت إلى أمريكا من اتجاه شمال القناة 5 مليون و212 ألف طن، كما عبرت 2 مليون و816 ألف طن إلى مناطق أخرى من اتجاه الشمال.

> وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت من الجنوب عبور نفس الحمولة، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر عبور 13 مليون و498 ألف طن ومنطقة شرق إفريقيا عبر إليها 408 ألف طن، ومنطقة الخليج العربي شهدت خلال شهر مارس عبور 18 مليون و559ألف طن، وجنوب أسيا عبرت إليها من جنوب القناة 7 مليون و182 ألف طن، كما عبر إلى منطقة جنوب شرق أسيا 21 مليون و980 ألف طن، كما عبر إلى منطقة الشرق الأقصى 5 مليون و849 ألف طن كما شهدت منطقة استراليا عبور 3170 ألف طن.

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