10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل.. زيت الزيتون والسبانخ أهمها

الآلام والالتهابات هى القاسم المشترك بين الكثير من الأمراض، ورغم تناول الأدوية تستمر معاناة أغلب المرضى، هذا بخلاف الآثار الجانبية التى يتعرضون لها فى الكثير من الأحيان.. ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة الطبيعية التى تكافح الآلام المزعجة والالتهابات التى تصيب المفاصل دون الحاجة للأدوية، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.زيت الزيتون: كشفت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن زيت الزيتون يحتوى على مادة رائعة تعرف باسم "oleocanthal"، وهى تعطل الإنزيمات المسببة للالتهابات بنفس فاعلية العقار المسكن والمضاد للالتهابات "إيبوبروفين".

2.الأناناس: من الفواكه الاستوائية التى تحتوى على إنزيم "بروميلين"، وهو معروف بدوره فى الحد من الالتهابات، كما ثبت أنه يقلل آلام بعض مرضى التهابات المفاصل.

3.التفاح: يحتوى على مادة رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تسمى "كيرسيتين quercetin"، وتساهم فى الحد من آلام المفاصل.

4. المكسرات والأطعمة الغنية بالحامض الأمينى "تربتوفان" تساهم فى الحد من الآلام المزعجة مثل البندق والسمسم والديك الرومى.

5.السبانخ: غنية بالمواد الكاروتينية المضادة للالتهابات وتساهم فى مكافحة الآلام المزعجة.

6.الأرز البنى والشوفان: تساهم فى الحد من آلام مرض التهاب القولون التقرحى، كما تحتوى الحبوب الكاملة على الماغنسيوم الذى يحد من الصداع النصفى.

7.البرتقال والمشمش: يحتويان على مواد غذائية رائعة تحد من أوجاع المفاصل والالتهابات التى تصيبها.

9.الشاى الأخضر والأسود: غنى بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، والتى تحمى الخلايا من التلف، وبالتالى يمكن تناول هذه المشروبات للحد من التهابات المفاصل وتخفيف آلامها.

10. البروكلى: غنى بمادة جلوتاثيون glutathione، وهى مادة رائعة مضادة للأكسدة وتحد من أوجاع والتهابات المفاصل.

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