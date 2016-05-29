هاشتاج " قول للدولة الأدوية خط أحمر" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "أرحمونا"

تصدر هاشتاج " قول للدوله الأدوية خط أحمر" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد قرار وزير الصحة برفع أسعارها بنسبة 20 % ، فى الوقت الذى لم تلتزم به الصيدليات بذلك القرار وارتفعت الأسعار أكثر من ذلك.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع الهاشتاج، فقال سيف الدين "يعنى هو المريض ناقص مش كفاية اللى هو فيه حسوا بمعاناة الناس يا حكومة فاقدة الإحساس ده بدل ما تخفضوا سعر الادوية"، بينما أضاف أحمد مهدى "يا مسئولين فى أساسيات مينفعش حد يلعب فيها لخطورتها .الموضوع دا صعب ومهم ،أرحموا الناس من الزيادات".

بينما تسأل يحيى زكريا من خلال تدوينته "ما هو معيار السماح لشركات الأدوية برفع الأسعار.. يعنى كل الأدوية هتغلى والمفروض هتغلى الضعف كدة عادى.. ارحمونا"، بينما أضاف مغرد آخر "عمر ما الأغنياء وصحاب النفوذ هيحسوا ولا يبصوا على الناس اللى تحت".

صحافة المواطن.. قارىء يشكو عدم إلتزام الصيدليات بالحد الأقصى لزيادة الأدوية ستة جنيهات