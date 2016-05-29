أحمد الطيب يحرر محضرا بقسم أكتوبر ضد شوبير يتهمه بالتعدى عليه بالضرب

حرر المعلق الرياضى أحمد الطيب، محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر ضد الإعلامى أحمد شوبير، يتهمه بالتعدى عليه بالضرب خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم".

يذكر أن الإعلامى أحمد شوبير، دخل فى "خناقة" مع المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً"، ووصل الأمر إلى اشتباكهما بالأيدى ليضطر مقدم البرنامج إلى الخروج لفاصل.

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بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء

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