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أحمد الطيب يحرر محضرا بقسم أكتوبر ضد شوبير يتهمه بالتعدى عليه بالضرب

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أحمد الطيب يحرر محضرا بقسم أكتوبر ضد شوبير يتهمه بالتعدى عليه بالضرب أحمد الطيب يحرر محضرا بقسم أكتوبر ضد شوبير يتهمه بالتعدى عليه بالضرب
حرر المعلق الرياضى أحمد الطيب، محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر ضد الإعلامى أحمد شوبير، يتهمه بالتعدى عليه بالضرب خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم".

يذكر أن الإعلامى أحمد شوبير، دخل فى "خناقة" مع المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً"، ووصل الأمر إلى اشتباكهما بالأيدى ليضطر مقدم البرنامج إلى الخروج لفاصل.

تعرف على ما دار خلال فاصل"خناقة العاشرة مساء".. وسر إصابة شوبير

هاشتاج "أحمد شوبير" الأكثر تداولاً على تويتر.. ومغردون:" مصارعة على الهوا"

بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء
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مصر 365

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