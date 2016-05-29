أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تستمع اليوم لأقوال نقيب الصحفيين فى قضية "إيواء مطلوبين أمنيا"

Google+ Print
النيابة تستمع اليوم لأقوال نقيب الصحفيين فى قضية "إيواء مطلوبين أمنيا" النيابة تستمع اليوم لأقوال نقيب الصحفيين فى قضية "إيواء مطلوبين أمنيا"
يستمع المستشار محمد نبوى، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الأحد، لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، فى قضية إيواء 2 مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة .

واستمع المستشار محمد نبوى رئيس نيابة وسط الكلية، فى وقت سابق، إلى أقوال محمد شبانة، عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، فى الواقعة والذى أكد فى أقواله امام النيابة، أنه كان يقوم بإجراء عملية جراحية ولم يكن متواجدا، وعلم بالواقعة من خلال زملائه بمجلس النقابة وبعض الصحفيين.

وقال المصدر، إن النيابة العامة قامت بتحريك دعوى جنائية بناء على أقوال عمرو بدر ومحمود السقا فى تحقيقات النيابة معهم.

وأكد المصدر القضائى أن بلاغ نقابة الصحفيين، الذى تقدمت به إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية باقتحام النقابة، بما يخالف نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتى تنص على (لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها)، وكـذلك المادة 69 من ذات القانون، لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.


>غدًا.. الاستماع لأقوال قلاش وعبد الرحيم والبلشى فى "اقتحام الصحفيين"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365