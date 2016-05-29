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فى أول تصريح بعد"الخناقة"..أحمد الطيب لـ"اليوم السابع":"أنا بخير و زى الفل"

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فى أول تصريح بعد"الخناقة"..أحمد الطيب لـ"اليوم السابع":"أنا بخير و زى الفل" فى أول تصريح بعد"الخناقة"..أحمد الطيب لـ"اليوم السابع":"أنا بخير و زى الفل"
أكد المعلق الرياضى أحمد الطيب، فى أول تصريح له بعد واقعة الاشتباك بالأيدى التى وقعت بينه و بين الإعلامى أحمد شوبير ببرنامج "العاشرة مساء"، أنه بخير و لم تحدث له أى إصابات جراء التشابك بالأيدى و تبادل التراشق بأكواب المياه.

و أضاف الطيب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،:"أنا زى الفل و كويس الحمد لله".

بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء

بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل" خناقة العاشرة مساء" ..شوبير: "توسطت لـ"أحمد الطيب" للعمل فى الاذاعة و قناة أبو ظبى الرياضية" ورفضت العمل بـ"الجزيرة الرياضية".. والطيب يرد : "عليا الطلاق كدب"

"شوبير" يتوجه لتحرير محضر بقسم أكتوبر بعد إصابته خلال "خناقة العاشرة مساء"

أحمد الطيب يحرر محضرا بقسم أكتوبر ضد شوبير يتهمه بالتعدى عليه بالضرب
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