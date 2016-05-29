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شباب الباجور بالمنوفية يجتمعون برئيس مجلس المدينة لبحث مشاكل المدينة

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شباب الباجور بالمنوفية يجتمعون برئيس مجلس المدينة لبحث مشاكل المدينة شباب الباجور بالمنوفية يجتمعون برئيس مجلس المدينة لبحث مشاكل المدينة
اجتمع، أمس، عدد من شباب مركز ومدينة الباجور مع المهندس رفعت سعفان، رئيس مجلس المدينة، لطرح عدد من المشاكل والبحث عن طرق لحلها مثل نقل السوق وتقنين وضع التكاتك ومشكلة تلوث مياه الشرب ومشكلة القمامة.

وطالب محمد حسنى، المنسق العام لحملة شباب الباجور، رئيس المدينة بتشجير المركز ورصف بعض الطرق غير ممهدة، مؤكدا أن مدينة الباجور حصلت الشهر الماضى على أجمل مدينة على مستوى محافظة المنوفية.

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