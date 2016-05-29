سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة

تمكن النقيب أحمد البقلاوى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "أحمد م ع" 27 سنة، عاطل، أثناء استقلاله السيارة رقم أ س ج 5352 ماركة فيرنا، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، ومبلغ 280 جنيه وسلاح ابيض "مطواة قرن غزال"، والذى اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأنه كان يستعد لترويج المخدرات على عملاءه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6178 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط كلا من "محمد ث ف" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 16617 لسنة 2013م عين شمس "مخدرات"، و"خالد ر ح" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهما 330 قرصا مخدرا، و2 سلاح أبيض "سكين"، واعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11845 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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