4 أنواع من الشاى تساعدك على إنقاص وزنك

الشاى بمختلف أنواعه يعد من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وعلى الرغم من مذاقه الحلو إلا أن له العديد من الفوائد، منها فقدان الوزن الزائد.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندى فهناك بعض أنواع من الشاى يمكنها المساعدة على فقدان الوزن الزائد وحرق الدهون بالجسم، وتتضمن الآتى:

1- الشاى بأوراق النعناع: يساعد على تسريع عملية الهضم، وشرب كوب من هذا الشاى يوميا يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يحد الرغبة فى تناول الطعام، ويتم تحضير الشاى بالنعناع بأخذ ملعقة من أوراق النعناع الطازجة وإضافتها إلى الماء المغلى وتركه يغلى لمدة 5 دقائق ثم يوضع الشاى.

2- شاى بأوراق الورد: يزيل السموم من الجسم، ويمنع الإمساك ويساعد على عملية التمثيل الغذائى، ويمكنك إعداد هذا الشاى من خلال وضع 3 أوراق من الورد الطازج مع ملعقة من الشاى، وتركهما يغليان لمدة من 4 إلى 5 دقائق.

3- الشاى الأخضر: يحتوى على مضادات الأكسدة ويساعد على حرق الدهون فى الجسم، ويؤدى إلى أفضل نتائج لفقدان الوزن.

4- الشاى الأسود: يساعد على ضبط مستويات السكر فى الدم والحد من الشهية إلى حد كبير، فينتج عنه فقدان للوزن.

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