أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 أنواع من الشاى تساعدك على إنقاص وزنك

Google+ Print
4 أنواع من الشاى تساعدك على إنقاص وزنك 4 أنواع من الشاى تساعدك على إنقاص وزنك
الشاى بمختلف أنواعه يعد من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وعلى الرغم من مذاقه الحلو إلا أن له العديد من الفوائد، منها فقدان الوزن الزائد.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندى فهناك بعض أنواع من الشاى يمكنها المساعدة على فقدان الوزن الزائد وحرق بالجسم، وتتضمن الآتى:

1- الشاى بأوراق النعناع: يساعد على تسريع عملية الهضم، وشرب كوب من هذا الشاى يوميا يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يحد الرغبة فى تناول الطعام، ويتم تحضير الشاى بالنعناع بأخذ ملعقة من أوراق النعناع الطازجة وإضافتها إلى الماء المغلى وتركه يغلى لمدة 5 دقائق ثم يوضع الشاى.

2- شاى بأوراق الورد: يزيل السموم من الجسم، ويمنع الإمساك ويساعد على عملية التمثيل الغذائى، ويمكنك إعداد هذا الشاى من خلال وضع 3 أوراق من الورد الطازج مع ملعقة من الشاى، وتركهما يغليان لمدة من 4 إلى 5 دقائق.

3- الشاى الأخضر: يحتوى على مضادات الأكسدة ويساعد على حرق الدهون فى الجسم، ويؤدى إلى أفضل نتائج لفقدان الوزن.

4- الشاى الأسود: يساعد على ضبط مستويات السكر فى الدم والحد من الشهية إلى حد كبير، فينتج عنه فقدان للوزن.


>- السر فى اللون.. الفاكهة الحمراء تساعد على فقدان الوزن.. إديها رمان وخوخ
>
>- لو عاوز تقلل وزنك.. 7 أطعمة تحرق الدهون الزائدة فى جسمك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم