"مصر الخير" بالوادى الجديد توزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية فى رمضان

قال المهندس إيهاب الموسمى، مسئول مؤسسة مصر الخير بالوادى الجديد، إن المؤسسة ستقوم بتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على المواطنين بمحافظة الوادى الجديد، خلال شهر رمضان ضمن مساعدات المؤسسة، حيث يتم توزيع كرتونة العيلة تزن 22 كيلو جراما على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل فى كل مراكز وقرى المحافظة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأضاف الموسمى، فى تصريحات صحفية، أن عملية التوزيع سيتم تنفيذها بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد ومديرية التضامن الاجتماعى، وتحتوى الكرتونة على مواد غذائية؛ مثل السكر والمكرونة والسمن والفول والعدس والتمر والشاى وقمر الدين، وذلك فى إطار التوزيعات الموسمية التى تقدمها المؤسسة سنويًا، والتى تمثل واحدة من بين العديد من المساعدات المباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجًا، تحت مظلة قطاع المساعدات الإنسانية بالمؤسسة.

- بالصور..على جمعة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان حفل مشروع تسمين اللحوم بالطور