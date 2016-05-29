"القوى العاملة" بالبرلمان تناقش الموازنة العامة وخطة تنمية قطاع التأمينات

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الأحد، لنظر مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وعن بنك ناصر الاجتماعى.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي.

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