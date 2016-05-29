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"الثروة الداجنة": المصريون يستهلكون 1.8 مليون دجاجة يوميا فى رمضان

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"الثروة الداجنة": المصريون يستهلكون 1.8 مليون دجاجة يوميا فى رمضان "الثروة الداجنة": المصريون يستهلكون 1.8 مليون دجاجة يوميا فى رمضان
أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن توفير الدواجن فى معارض "أهلا رمضان" وكافة المعارض السلعية المستهدفة قبل الشهر الكريم من شأنها أن تدعم منع رفع الدواجن التى يشهدها السوق المحلى حاليا، لافتا إلى أن نسبة العجز فى انتاج الدواجن خلال الفترة الحالية تقدر بـ 200 ألف طائر يوميا.

وأضاف السيد لـ " اليوم السابع" ، أن حجم الإنتاج اليومى من الدواجن يقدر بـ 1.6 مليون طائر، يوميا فى حين أن زيادة معدلات الإقبال فى شهر رمضان تحتاج إلى 1.8 مليون طائر يوميا، لسد احتياجات المستهلكين خاصة فى الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن للمستهلك وصلت إلى 23 جنيها، ومعبأة تصل إلى 26 جنيها، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، مطالبا بضرورة ضخ المزيد من السلع فى معارض أهلا رمضان للمواطنين.


>- الغرفة التجارية: نقص الإنتاج وضعف التحصينات أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
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مصر 365

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