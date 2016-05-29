وصول 3637 راكبًا من العمالة المصرية فى الخارج لمينائى سفاجا والغردقة

قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الغردقة استقبل العبارة "القاهرة" على متنها 903 ركاب من العمالة المصرية بدول الخليج و110 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى.

وأضاف مصطفى، فى بيان للهيئة اليوم، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جاز ايجين" و على متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، فيما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "دودو" على متنها 250 سيارة و السفينة "شاكر" و على متنها 150 سيارة قادمتان من جدة .

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ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة BBC BERN و على متنها 1035 طن طرود و معدات لوازم محطات الكهرباء قادمة من جبل على و السفينة BBL AFRICA و على متنها عدد 342 طرود و معدات بوزن 1691 طن قادمة من ميناء دمياط، وتغادر السفينة "بورسعيد" على متنها 11 الف طن حديد كويل وتسليح متجهة إلى جدة .

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كما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 1384 راكبا و 61 سيارة وشاحنة و السفينة الحرية على متنها 79 شاحنة و 6 ركاب و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 66 شاحنة و السفينة تى شى وعلى متنها 35 شاحنة و11 راكبا.

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على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة النوراس وعلى متنها 1600 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من السودان و العبارة الرياض و على متنها 660 راكب و 32 سيارة و شاحنة و العبارة أمانة على متنها 673 راكبا و 82 سيارة و 38 شاحنة، وغادرت العبارة مسرة على متنها 461 راكبا و 15 شاحنة و 9 سيارات و السفينة الحرية على متنها 37 شاحنة و 6 ركاب والسفينة النوى اكسبريس على متنها 65 شاحنة.

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ويستعد ميناء نويبع لاستقبال العبارة آيلة و على متنها 926 راكبا و 12 شاحنة و 22 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 44 شاحنة، كما تغادر العبارة سينا و على متنها 42 شاحنة و 42 راكبا .

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كما شهد الميناء استقبال العبارة آيلة و على متنها 804 ركاب و 9 شاحنة و 13 سيارة و 3 باصات جيت و مغادرة العبارة آيلة وعلى متنها 385 راكبا و 10 شاحنات و السفينة بريدج و على متنها 43 شاحنة و 230 طرد سمك .



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