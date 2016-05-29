وصول 3637 راكبًا من العمالة المصرية فى الخارج لمينائى سفاجا والغردقة

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وأضاف مصطفى، فى بيان للهيئة اليوم، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جاز ايجين" و على متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، فيما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "دودو" على متنها 250 سيارة و السفينة "شاكر" و على متنها 150 سيارة قادمتان من جدة .
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ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة BBC BERN و على متنها 1035 طن طرود و معدات لوازم محطات الكهرباء قادمة من جبل على و السفينة BBL AFRICA و على متنها عدد 342 طرود و معدات بوزن 1691 طن قادمة من ميناء دمياط، وتغادر السفينة "بورسعيد" على متنها 11 الف طن حديد كويل وتسليح متجهة إلى جدة .
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كما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 1384 راكبا و 61 سيارة وشاحنة و السفينة الحرية على متنها 79 شاحنة و 6 ركاب و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 66 شاحنة و السفينة تى شى وعلى متنها 35 شاحنة و11 راكبا.
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على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة النوراس وعلى متنها 1600 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من السودان و العبارة الرياض و على متنها 660 راكب و 32 سيارة و شاحنة و العبارة أمانة على متنها 673 راكبا و 82 سيارة و 38 شاحنة، وغادرت العبارة مسرة على متنها 461 راكبا و 15 شاحنة و 9 سيارات و السفينة الحرية على متنها 37 شاحنة و 6 ركاب والسفينة النوى اكسبريس على متنها 65 شاحنة.
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ويستعد ميناء نويبع لاستقبال العبارة آيلة و على متنها 926 راكبا و 12 شاحنة و 22 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 44 شاحنة، كما تغادر العبارة سينا و على متنها 42 شاحنة و 42 راكبا .
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كما شهد الميناء استقبال العبارة آيلة و على متنها 804 ركاب و 9 شاحنة و 13 سيارة و 3 باصات جيت و مغادرة العبارة آيلة وعلى متنها 385 راكبا و 10 شاحنات و السفينة بريدج و على متنها 43 شاحنة و 230 طرد سمك .
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