"شوبير" يتوجه لتحرير محضر بقسم أكتوبر بعد إصابته خلال "خناقة العاشرة مساء"

علم"اليوم السابع"،أن الإعلامى أحمد شوبير توجه الى قسم أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة التى حدثت خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم.

كانت مصادر قد كشفت لـ"اليوم السابع"، كواليس ما دار خلال فاصل"خناقة العاشرة مساء"بين "شوبير" و المعلق الرياضى أحمد الطيب ،موضحة أن شوبير قد أصيب بكدمات فى الجانب الأيمن من الوجه عقب اشتباكه بالأيدى مع "الطيب".

>وأضافت المصادر، أن "شوبير" طلب الإسعافات الاولية، لافتة إلى أن معدى البرنامج تدخلوا لفض الاشتباك، كما أن رئيس تحرير "برنامج شوبير" تدخل أيضا فى الاشتباك وتعدى على أحمد الطيب خلال "الخناقة".

وأكدت أن أمن قناة دريم تدخل أيضا لفض الاشتباك الذى تواصل عقب الفاصل، مشيرة إلى أنه تم وضع المعلق الرياضى أحمد الطيب فى غرفة و "شوبير" فى غرفة أخرى.

فى واقعة تعد الأغرب فى برامج "التوك شو"، دخل الإعلامى أحمد شوبير، فى "خناقة" مع المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"،ووصل الأمر إلى اشتباكهما بالأيدى ليضطر مقدم البرنامج إلى الخروج لفاصل.

تعرف على ما دار خلال فاصل"خناقة العاشرة مساء".. وسر إصابة شوبير

هاشتاج "أحمد شوبير" الأكثر تداولاً على تويتر.. ومغردون:" مصارعة على الهوا"

بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء