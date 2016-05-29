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تعرف على مواعيد تقدير درجات كراسات الإجابة لطلاب الدبلومات الفنية

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تعرف على مواعيد تقدير درجات كراسات الإجابة لطلاب الدبلومات الفنية تعرف على مواعيد تقدير درجات كراسات الإجابة لطلاب الدبلومات الفنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة فى قطاع التعليم الفنى، عن مواعيد تقدير درجات طلاب الدبلومات الفنية والذين بدأوا أداء امتحانات 21 من مايو الجارى ويستمرون حتى 2 من يوني المقبل.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لـ" اليوم السابع"، إن الكنترولات تسلمت نماذج الإجابات إضافة إلى التعليمات الخاصة بتقدير الدرجات لمنحها لمقدرى الدرجات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لدبلوم الفنى الصناعى بدأت الكنترولات فى تقدير الدرجات الأسبوع الماضى 26 من مايو الجارى.

وأضاف المصدر أن التعليم المزدوج والتبادلى والتعليم نظام الـ" 3 سنوات والمدارس الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات، بدأ أمس السبت تقدير الدرجات، كما تبدأ الكنترولات 30 من نفس الشهر بعد غدا الاثنين فى تقدير كراسات الاجابة لطلاب دبلوم الفنى الزراعى نظام الـ" 3 سنوات، إضافة إلى 31 مايو بالنسبة للتعليم المزدوج.

وفيما يتعلق بالتعليم التجارى نظام الـ" 3 سنوات والمدارس الفندقية والتعليم المزدوج والمهنى الفندقى، أكد المصدر، أن الكنترولات تبدأ فى تقدير الدرجات 4 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء الطلاب من اختباراتهم النظرية 2 يونيو، يستكملون أداء امتحاناتهم العملية.


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