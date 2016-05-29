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"المرور": الرادار يلتقط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية

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"المرور": الرادار يلتقط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية "المرور": الرادار يلتقط 4 آلاف مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 4845 مخالفة مرورية، أمس السبت، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى والدائرى ومحور 26 يوليو وإسكندرية الصحراوى وقويسنا ودمنهور الزراعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.


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