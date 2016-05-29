قائمة العمليات الإرهابية للمتهمين فى قضية"بيت المقدس 3".. جلبوا سيارة مفخخة من الواحات لتفجير الأمن الوطنى.. استخدموا 300 كيلو متفجرات لاستهداف القنصلية الإيطالية.. وإحباط اغتيال رئيس نيابة أمن الدولة

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل العمليات الإرهابية، والاغتيالات، المتورط فى تنفيذها 154 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، على رأسهم الإرهابيين الثلاثة هشام عشماوى، وشادى المنيعى، وكمال علام الغول.

تضمنت أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات إرهابية نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، استهدفت 15 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.

حادث الضبعة

>وكشفت التحقيقات عن أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى 5 أغسطس 2014 استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلى بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وأسفرت العملية عن اغتيال الرائد طارق محمد سامح مباشر، و4 من القوة المعاونة "أفراد شرطة"، وهم كل من: عبد الباسط عبد السلام دوجمان، ومحمد حسين محمد، وأحمد فؤاد كمال، ومحمود عبد ربه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا لتنفيذ العملية الإرهابية بنادق آلية ومسدسات وسيارتين، وانطلقوا بحثا عن أى تجمع أمنى لاستهدافه، وعندما شاهدوا الضابط "طارق مباشر" يستقل سيارة شرطة برفقة قوة أمنية، تتبعوها ثم فتحوا عليها النيران حتى ارتطمت بأسوار خرسانية فى الطريق، ومن ثم ترجلت العناصر الإرهابية للتأكد من مفارقة المجنى عليهم الحياة، وعقب ذلك أشعلوا النيران فى السيارة.

حادث العلمين

>وفى 18 مارس 2015.. اغتالت العناصر الإرهابية النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع فى قتل كل من: النقيب خالد عبد الجليل السيد الصاحى، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

ووقع الحادث بعد معاينة موقع العثور على جثة سيدة، حيث اشتبهت القوة خلال عودتها من المعاينة فى سيارة تحمل لوحات شمال سيناء، وعندما حاولت تفتيشها فتحت العناصر الإرهابية التى تستقلها النيران ما تسبب فى مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وفرد أمن.

سرقة سيارة

القنصلية الإيطالية

>كما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطى "وليام بايرون هالندرسون" عمدا، حيث استقل المتهمون سيارتين قاصدين سرقة إحدى سيارات الدفع الرباعى لاستخدمها فى تنفيذ العمليات الإرهابية، ونصبوا كمين استوقفوا خلاله المجنى عليه بالقوة أثناء مروره بالسيارة المملوكة لجهة عمله، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية.>وأسندت التحقيقات لعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، مسئولية تنفيذ عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية فى 11 يوليو 2015، التى أسفرت عن تدمير المبنى، ومقتل المواطن ربيع شعبان عبد العال عبد العزيز، وإصابة 9 آخرين.

وشرحت التحقيقات كواليس العملية الإرهابية، بأن عناصر التنظيم قامت برصد مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للوقوف على مداخله ومخارجه، وعقب تأكدهم من إماكنية استهدافه، استقل أحد المتهمين سيارة محملة بحاويات معدنية ملئت بـ 300 كيلو جرام من المتفجرات المتصلة بدوائر كهربائية، ثم تركها بالقرب من المبنى، بينما قام متهم أخر كان يتمركز أعلى كوبرى 6 أكتوبر بتفجير السيارة عن بعد.

محاولة اغتيال المحامى العام لنيابة أمن الدولة

>أظهرت أوراق القضية، أن تنظيم أنصار بيت المقدس خطط لاغتيال المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وعدد من أعضاء النيابة والموظفين والمحامين المترددين على مقر النيابة بالتجمع الخامس، عن طريق رصد مداخلها ومخارجها، وأعداد الحراسة الأمنية.

وتوصلت العناصر الإرهابية المكلفة بتنفيذ العملية إلى السيارة المخصصة لتحركات المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، ومن ثم جهز المتهمين عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته من قبل أحدهما، ثم انتظر فى مكان بعيد استعدادا لمغادرة المستشار وتفجير العبوة عن بعد.

مبنى الأمن الوطنى

كمين السلام

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>وفى 20 أغسطس الماضى فجرت عناصر التنظيم مبنى قطاع الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، عن طريق سيارة مفخخة بعبوات شديدة الانفجار بلغ حجمها 400 كيلو جرام، حيث تم تفخيخها بأحد الدروب الصحراوية بمنطقة الواحات، ثم قادها أحد المتهمين ووضعها بالقرب من المبنى المستهدف وعقب ابتعاده عنها قام عنصر التنفيذ بتفجيرها عن بعد.>وفى 25 ديسمبر 2014 استهدفوا قوات كمين مدينة السلام، حيث فتحوا النيران على رجال الشرطة ما أسفر عن إصابة 5 منهم: محمد طلبة إمام طلبة " و"محمد بيومى محمد" و"محمد سيد غريب، وحسين سعيد سيد مسعد " و"أحمد بدر سعد".