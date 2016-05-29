بالصور.. داعش يذبح 4 أشخاص فى سوريا.. ويهدد بالحرب على روسيا

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، ذبحًا بالسكين 4 أشخاص سوريين بتهمة التجسس علي التنظيم لصالح قوات التحالف الدولى التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر التنظيم المتطرف، شريط فيديو يظهر لحظات الإعدام البشع التى قام بها عناصر "داعش" ضد الأشخاص، الذى زعم أنهم تجسس ورصدوا مواقع مقاتلين تابعين له لصالح قوات التحالف الدولى.

وهدد التنظيم المتشدد، السلطات الروسية والأمريكية، قائلًا: لقد جئناكم بأجيال سوف يقتلعون جذوركم، والموت "دابق" يا أعداء الله".

ويعتقد التنظيم أن مدينة "دابق" فى سوريا هى الأرض التى ستقوم عليها معارك آخر الزمان، بحسب رؤيته.

- بالصور.. "تحطيم الجماجم" أحدث طرق "داعش" لتنفيذ الإعدام باليمن

- تنظيم داعش الإرهابى يتوعد بتنفيذ هجمات بأمريكا وأوروبا فى شهر رمضان

>