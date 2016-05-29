أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. داعش يذبح 4 أشخاص فى سوريا.. ويهدد بالحرب على روسيا

Google+ Print
بالصور.. داعش يذبح 4 أشخاص فى سوريا.. ويهدد بالحرب على روسيا بالصور.. داعش يذبح 4 أشخاص فى سوريا.. ويهدد بالحرب على روسيا
أعدم تنظيم داعش الإرهابى، ذبحًا بالسكين 4 أشخاص سوريين بتهمة التجسس علي التنظيم لصالح قوات التحالف الدولى التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر التنظيم المتطرف، شريط يظهر لحظات الإعدام البشع التى قام بها عناصر "داعش" ضد الأشخاص، الذى زعم أنهم تجسس ورصدوا مواقع مقاتلين تابعين له لصالح قوات التحالف الدولى.

وهدد التنظيم المتشدد، السلطات الروسية والأمريكية، قائلًا: لقد جئناكم بأجيال سوف يقتلعون جذوركم، والموت "دابق" يا أعداء الله".

ويعتقد التنظيم أن مدينة "دابق" فى سوريا هى الأرض التى ستقوم عليها معارك آخر الزمان، بحسب رؤيته.

تنظيم-داعش-(1)

تنظيم-داعش-(2)

تنظيم-داعش-(3)

تنظيم-داعش-(4)

تنظيم-داعش-(5)

تنظيم-داعش-(6)


>- بالصور.. "تحطيم الجماجم" أحدث طرق "داعش" لتنفيذ الإعدام باليمن

- تنظيم داعش الإرهابى يتوعد بتنفيذ هجمات بأمريكا وأوروبا فى شهر رمضان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث»

فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث»

فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي»

فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي»

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح»

فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح»