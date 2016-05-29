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هاشتاج وائل الابراشى يتصدر "تويتر" عقب "خناقة" شوبير والطيب

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هاشتاج وائل الابراشى يتصدر "تويتر" عقب "خناقة" شوبير والطيب هاشتاج وائل الابراشى يتصدر "تويتر" عقب "خناقة" شوبير والطيب
تصدر هاشتاج "وائل الابراشى" قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ، عقب واقعة الاشتباك بالأيدى بين الاعلامى أحمد شوبيرمع المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال برنامجع على فضائية دريم .

وشارك المغردون على "تويتر"، حيث قال أحدهم:" وائل الإبراشي دة ثروة قومية ، عامل حفاز لأي اتنين يقوموا يضربوا بعض "، وكتب آخر:"أيه دا دانت ولعت الدنيا، وائل الابراشي دا العادى يعني "، ودون مشارك:" رد فعل وائل الإبراشي يا جماعة ولا كأن فيه حاجة ".

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>- بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء
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