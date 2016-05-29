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القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش بالوراق

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القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش بالوراق القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش بالوراق
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بحيازة بندقية خرطوش بدون ترخيص، بالإضافة إلى أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا بالوراق، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد حيازة "محمد.س.ح" عاطل لسلاح نارى بدون ترخيص، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليه وبحوزته بندقية خرطوش، واعترف المتهم بحيازتها بقصد الدفاع، كما تبين أن المتهم سابق اتهامه فى عدة قضايا ومطلوب القبض عليه، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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