إذا كنت من راغبى قضاء الصيف فى الغردقة.. تعرف على أسعار الفنادق والشواطئ

مع قرب فصل الصيف ورغبة أسر كثيرة من المصريين فى قضاء اجازة الصيف بمدينة الغردقة، يوجد تخوف من أسعار الفنادق والشواطئ فى مدينة الغردقة، إلا أن جميع فئات المجتمع يمكنها قضاء إجازة الصيف بمدينة الغردقة، حيث الأسعار تناسب الجميع وهناك عدد كبير من تلك الشواطئ مجانا.

"اليوم السابع" توضح أسعار الفنادق والشواطئ وما تمتلكه المدينة من مزارات ممكن زيارتها أثناء الرحلة وكذلك رحلات السفارى والبحرية وغيرها.

تبعد مدينة الغردقة عن مدينة القاهرة 440 كيلو متر، أي قرابة 5 ساعات بالسيارة الملاكى و6 ساعات بالأتوبيس، وتمتلك أكثر من 200 فندق بدرجات مختلفة، تنقسم ما بين 7 نجوم و5 و4 و3، بالنسبة للفنادق عالية الجودة تقدر سعر الليلة الواحدة بها أكثر من 1000 جنيه بينما تتراوح فى الخمس نجوم ما بين 700 إلى 500 وذات الثلاث والأربع نجوم من 400 جنيه إلى حد أدنى 250 جنيها.

أغلب الفنادق تقدم خدمة متكاملة إفطار وغداء وعشاء، وكذلك يوحد بداخلها شواطئ وحمامات سباحة وبها جميع الخدمات المختلفة.

وإذا كنت من غير الراغبين فى الإقامة داخل الفنادق فهناك شاليهات بأماكن مختلفة يتم تأجيرها حسب الفترة أو يوميا تبدأ أسعارها من 300 جنيه يوميا أمام شاطئ البحر مباشرة إلا أنه فى تلك الشواطئ "سوف تخدم نفسك بنفسك".

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