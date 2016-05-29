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حريق هائل بمركز البحوث الزراعية فى رشيد بالبحيرة

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حريق هائل بمركز البحوث الزراعية فى رشيد بالبحيرة حريق هائل بمركز البحوث الزراعية فى رشيد بالبحيرة
شهدت منطقة البوصيلى التابعة لمركز رشيد بالبحيرة اندلاع حريق هائل بمركز البحوث الزراعية دون حدوث إصابات تذكر.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد جمال ياسين إلى مكان الأحداث للسيطرة على الحريق. وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مفتوح للغلال والأعلاف مقام على أرض فضاء تابع لمركز البحوث الزراعية.

وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه. وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.


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