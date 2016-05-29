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تعرف على ما دار خلال فاصل"خناقة العاشرة مساء".. وسر إصابة شوبير

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تعرف على ما دار خلال فاصل"خناقة العاشرة مساء".. وسر إصابة شوبير تعرف على ما دار خلال فاصل"خناقة العاشرة مساء".. وسر إصابة شوبير
علم "اليوم السابع" من مصادر داخل برنامج "العاشرة مساء"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الإعلامى أحمد شوبير أصيب بكدمات فى الجانب الأيمن من الوجه عقب اشتباكه بالأيدى مع المعلق الرياضى أحمد الطيب خلال البرنامج.

وأضافت المصادر، أن "شوبير" طلب الإسعافات الاولية،لافته لإلى أن معدى البرنامج تدخلوا لفض الاشتباك، كما أن رئيس تحرير "برنامج شوبير" تدخل أيضا فى الاشتباك وتعدى على أحمد الطيب خلال "الخناقة".

وأكدت المصادر، ان أمن قناة دريم تدخل أيضا لفض الاشتباك الذى تواصل عقب الفاصل، مشيرة إلى أنه تم وضع المعلق الرياضى أحمد الطيب فى غرفة و "شوبير" فى غرفة أخرى.

فى واقعة تعد الأغرب فى برامج "التوك شو"، دخل الإعلامى أحمد شوبير فى "خناقة" مع المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال حوارهما ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"،ووصل الأمر إلى اشتباكهما بالأيدى ليضطر مخرج البرنامج إلى الخروج إلى فاصل.


>بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير و... by youm7

بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء
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