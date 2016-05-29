هاشتاج "أحمد شوبير" الأكثر تداولاً على تويتر.. ومغردون:" مصارعة على الهوا"

تصدر هاشتاج "أحمد شوبير" قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ، وذلك بعد إشتباكه بالأيدى مع المعلق الرياضى أحمد الطيب خلال حوارهما ببرنامج العاشرة مساءً على قناة دريم.

تفاعل الكثير من المغردين مع الهاشتاج، حيث قال سيف مينا " في الوقت اللي العالم كله بيحتفل ببطولة دورى أبطال أوروبا، أحمد شوبير و أحمد الطيب كانوا بيلعبوا ماتش مصارعة على الهوا"، كما كتبت نادين خالد:" لو دورنا اللى ورا أحمد شوبير أو أحمد الطيب هنلاقى إن إللى بينهم خلافات ومصالح شخصية لا يمثلوننا".

أما "وحيد"، فقال: " يا جماعة اللي يصحى الصبح و يلاقى نفسه فاته الخناقة بين أحمد شوبير وأحمد الطيب ميزعلش أكيد ربنا شايلك خناقة أكبر و أحسن تتفرج عليه".

بالفيديو.. خناقة واشتباك بالأيدى بين شوبير وأحمد الطيب فى برنامج العاشرة مساء