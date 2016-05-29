بالصور.. الفانوس المصرى" يكتسح الصينى بالدقهلية قبل أيام من شهر رمضان

"حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو"، هكذا تنطلق مكبرات الصوت من كل مكان، بأغانى تراثية عن شهر رمضان، حيث ينتشر باعة الفوانيس بمعظم أرجاء مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، استقبالا لشهر رمضان، بصبغة تراثية قديمة، حيث يسيطر الفانوس "الصاج" على سوق الفوانيس بمحافظة الدقهلية.

وقد سمحت محافظة الدقهلية مؤخرا، لباعة الفوانيس، بافتراش الميادين العامة، وبعض الشوارع الرئيسة، لبيع الفوانيس فى شوادر مخصصة لذلك بتصريح من إدارة شرطة المرافق، والأحياء ومجالس المدن المختصة، مثل ميدان الهابى لاند، وشارع بورسعيد وميدان الثورة بالمنصورة، وشارع الجلاء، إيذانا بنشر أجواء رمضان فى كل مكان.

وتنتشر الفوانيس الصاج ذات الطابع الكلاسيكى القديم، والمزركشة بزجاج ملون، مكتوب عليه بعض العبارات مثل "لا إله إلا الله"، "أهلا شهر رمضان"، "الله أكبر"، فيما ينافس بقوة الفانوس الخشبى والذى يعتمد فى تصميمه على خشب "الأركيت" بطلة مختلفة الألوان والزخارف بذات العبارات المكتوبة على الفانوس الصاح الكلاسيكى ذات الشمعة.

ويختفى هذا العام أو يندر وجود الفانوس الصينى، والذى غزى الأسواق المصرية سنوات، والذى كان يختلف عن تصميم وطابع الفانوس ذو الشكل شبه المخروطى، فتعددت أشكاله ليشمل شخصيات كرتونية، وعرائس الفتيات بعد إيقاف إستيراد الفانوس الصينى، وإتاحة المجال للفانوس المصرى، والذى تم صنعه فى مصر.

يقول محمد الفار بائع فوانيس بمدينة المنصورة: "الصاج هو أساس الفانوس، وهو أكثر الفوانيس شراء ومبيعا، وكل ما أتى من بعده تجديد له ولكنه يظل بمكانته، ولم أى فانوس آخر بشكل يذكر، مهما زاد الإقبال على الأشكال الأخرى من الفوانيس، إلا أن مكانته ما زالت موجودة ويقبل على شرائه آلاف المواطنين، والناس تسعد بالألوان الجديدة والزخارف الجديدة التى نقوم بإدخالها عليه كتعديل له".

ويضيف "الفار": كل فانوس له زبونه ومريدوه، يعنى الأسر التى تحرص على شراء الفانوس الصاج، والذى يعتمد فى إنارته على الشمعة، وتخشى على أطفالها من النيران، قمنا بحل هذه المشكلة، بإدخال وحدة صوتية صغير تعمل بالبطاريات تصدر أنوارا وأغانى داخل الفانوس بديلا عن الشمعة ويكون سعره أغلى بشكل بسيط، ولكن الإقبال يزداد عليه لأنه جديد وآمن للأطفال، وهناك من يحرص على شراء شموع الفانوس، وإنارة الفوانيس بالشمع.

وتتعدد أسعار الفوانيس، طبقا للحجم والشكل والإمكانيات الموجودة به، فيبدأ سعر الفانوس الصاج الصغير "الميدالية" 10 جنيهات، والفانوس الأكبر حجما المناسب للأطفال فيبدأ سعره من 60 جنيه، بينما تبدأ الفوانيس الكبيرة والتى يقوم المواطنون بتعليقها فى شرفات المنازل والشوارع، من 130 جنيها وحتى ألف جنيه بحسب حجم الفانوس.



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