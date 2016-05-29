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الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بتخرج الدفعة 9 من حملة الماجسيتر والدكتوراه

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الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بتخرج الدفعة 9 من حملة الماجسيتر والدكتوراه الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بتخرج الدفعة 9 من حملة الماجسيتر والدكتوراه
تحتفل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور أحمد الجوهرى، اليوم الأحد، بتخرج الدفعة التاسعة من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه من المتخصصين فى مجالات نادرة فى فروع الهندسة والتكنولوجيا من 6 جامعات مصرية، وهى: القاهرة، بنها، طنطا، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان.

يحضر الحفل السـفيرة فـايزة أبـو النـجا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، الدكتور أشــرف الـشيـحـى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وكائى ياناجيساوا نائب رئيس هيئة التعاون اليابانية جايكا، كاجاوا السفير اليابانى بالقاهرة، الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور طارق حماد وزير البحث العلمى السابق وعدد من رؤساء جامعات الخريجين.

قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، فى بيان له، إن المشروعات والأبحاث التى تقدم بها الخريجون مرتبطة بحل مشاكل المجتمع وتعتبر ترجمة عملية لفكرة إدراج البحث العلمى فى العملية التعليمية والتى تعد من أهم مقومات رفع مستوى التعليم، الذى يجب ألا يقتصر على حضور المحاضرات فقط، ولهذا السبب تتبع الجامعة اليابانية منهجا تعليميا بحثيا يعتمد على تشجيع الطلاب على إجراء التجارب والمشاركة فى البحث العلمى بجانب المحاضرات".

ووجه الجوهرى رسالة طمانة لطلاب النابهين والمتفوقين والطامحين فى الالتحاق بالجامعة اليابانية بفتح مرحلة البكالوريوس فى سبتمبر 2017 وتخصيص عدد من المقاعد بالجامعة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا، على أن يكون معيار القبول بالجامعة هو الكفاءة والتفوق العلمى فقط ويشترط للتقدم أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، مؤكدا أن الطالب يحصل على أرقى مستوى تعليمى طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن الجامعة تعكف الآن، وعلى مدار الساعة، على متابعة العمل البحثى الذى حقق قفزة علمية كبيرة بالتزامن مع متابعة يومية لحجم الإنجاز الهائل فى إنشاء المقر الدائم للجامعة على مساحة مائتى فدان بمدينة برج العرب الجديدة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى التى بدأ العمل فيها مليار جنيه، وتشمل أعمال البنية التحتية، شبكات مياه والرى وصرف صحى وكهرباء، واتصالات وطرقا، بالإضافة إلى مبانى كلية الهندسة وإدارة الجامعة ومعامل التميز ومكتبة الجامعة، مؤكداً أنه من المقرر أن ينتهى تنفيذ هذه المرحلة قبل سبتمبر 2017 تمهيدا لبدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال.


>- الجامعة اليابانية: نستعد لتدريب الكوادر فى مجال الطاقة النووية السلمية

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